Tulle : il menaçait de mort les policiers

Une homme comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Tulle ce lundi pour des actes d'intimidation envers les policiers tullistes.

L'homme refusait de se rendre aux convocations du commissariat de Tulle depuis fin 2015 dans le cadre d'une affaire en cours le concernant. Et les policiers n'arrivaient pas à le localiser. Les enquêteurs avaient fini par interpeller son père.

Des menaces de mort

C'est alors que le fils a appelé au commissariat depuis la région de Niort où il se trouvait pour menacer de mort l'officier de police judiciaire dans le but de le forcer à libérer son père. Moyennant quoi il a pu être localisé et interpellé et immédiatement rapatrié à Tulle. Il a été incarcéré pour attendre sa comparution immédiate lundi.