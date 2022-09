Tulle : il se faisait appeler Docteur mais n'avait pas même le bac

Un homme de 40 ans a été condamné ce mardi à trois ans de prison ferme et un an avec sursis. Le quadragénaire s'est fait passer pour un médecin pendant plusieurs années, il a été débusqué à l'hôpital de Tulle en avril dernier.

Un imposteur comparaissait ce mardi à la barre du tribunal judiciaire de Tulle ce mardi. Cet homme de 40 ans, originaire de Seine-Saint-Denis, se faisait passer pour un médecin urgentiste. Ces deux dernières années, il a exercé dans plusieurs centres hospitaliers, notamment Vitré, Decazeville, Brive-la-Gaillarde et Tulle, où il a fini par se faire attraper en avril dernier.

Son seul diplôme : surveillant de baignade

Le quadragénaire, dont le seul diplôme est celui de surveillant de baignade, a réussi à tromper son monde grâce à une technique bien rodée. A chaque fois que quelqu'un commençait à se douter que quelque chose, il se volatilisait. Déjà condamné pour des faits similaires, c'est-à-dire usage de faux, usurpation d'identité et exercice illégal de la profession par le tribunal d'Auxerre en 2017, l'homme change une simple lettre de son nom de famille.

D'après les comptes-rendus psychiatriques, le prévenu ne souffre d'aucune pathologie. D'ailleurs, il reconnaît la totalité des faits. Malgré tout, le tribunal lui impose une obligation de se soigner. Il a aussi interdiction d'exercer une profession médicale, paramédicale, ou de la fonction publique.

Il devra également reverser 25.525 euros, l'équivalent du salaire qu'il a perçu pendant un an, à l'hôpital de Tulle, et 2.000 euros de préjudice moral à la fois au Conseil national de l'ordre des médecins et au Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Corrèze.

Condamné à trois ans de prison ferme dont un avec sursis, l'homme ne devrait pas faire appel de sa condamnation d'après son avocat.