Tulle: ils dégradent le collège Victor Hugo et se filment sur les réseaux sociaux

Plusieurs individus ont dégradé le collège Victor Hugo à Tulle jeudi soir. Les dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers d'euros, le département de la Corrèze a d'ores et déjà porté plainte et une enquête est en cours.

Ce jeudi soir plusieurs individus ont vandalisé le collège Victor Hugo de Tulle. Ils ont filmé et diffusé leurs actes sur les réseaux sociaux.

Tulle, France

Ce sont des vidéos postées sur les réseaux sociaux qui ont alerté les forces de l'ordre. Dans la soirée du jeudi 27 décembre plusieurs individus se sont filmésentrain de vandaliser le collège Victor Hugo. Les individus s'en sont pris aux locaux mais aussi au matériel informatique de l'établissement. C'est un adolescent, choqué par les vidéos, qui a alerté les forces de l'ordre.

Plusieurs dizaines de milliers d'euros de dégâts

Des portes et des cables ont été arrachés confie ainsi l'un des policiers, tandis que Pascal Coste le président du Conseil Départemental de la Corrèze confirme que les visiteurs indélicats s'en sont aussi pris au matériel informatique."Il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros" précise-t-il. "C'est la consternation tant pour les élèves qui ont appris ça par les réseaux sociaux, que pour les équipes pédagogiques et pour nous." continue Pascal Coste qui n'imaginait pas de telles dégradations possibles dans le milieu rural.

Remettre le collège en état pour la rentrée

Dès ce samedi, l'heure à l'évaluation des dégâts et aux réparations " L'heure est à la remise en état dès aujourd'hui et toute la semaine prochaine pour que la rentrée puisse se dérouler normalement. Chacun est à son travail, pour le Conseil Départemental il s'agit de remettre en état, pour les équipes pédagogiques il s'agit d'adapter la pédagogie et la prise en charge des élèves dès la rentrée"

Chacun est à son travail, c'est aussi le cas des enquêteurs qui épluchent les vidéos réalisées par les visiteurs indélicats et relèvent également de possibles traces encore ce samedi.

Dès ce vendredi, Pascal Coste a porté plainte au nom du Conseil Départemental de la Corrèze. Il espère que la justice se montrera ferme contre les auteurs