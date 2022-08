Tulle : la chamaillerie des enfants sur le toboggan se termine au tribunal

Trois personnes d'une même famille ont été condamnées ce vendredi par le tribunal de Tulle. Une femme, son père et son conjoint ont violemment agressé deux fillettes et leur papa suite à une dispute des enfants sur le toboggan d'une aire de jeu de la ville.

Le 15 août dernier les glissades sur le toboggan se sont mal terminées. C'est une simple dispute entre trois enfants qui a amené une famille au tribunal ce vendredi à Tulle. L'une des fillettes veut passer la première. Les deux autres, deux sœurs, ne se laissent pas faire. La première en appelle à sa maman.

Une fillette attrapée par les cheveux

Et tout dégénère. La maman attrape l'une des fillettes par les cheveux et la secoue avec force. Idem avec l'autre mais en la maintenant par le poignet. Le papa des deux sœurs, alerté par leurs cris, arrive et tente de parlementer mais se fait insulter par la maman. Arrivent alors le conjoint et le père de cette dernière. Le premier donne un coup de poing en plein visage au papa des fillettes. Le second, qui aurait pris une pierre par terre, donne deux coups également au visage de la victime. L'homme s'effondre, sonné, presque inconscient, le visage en sang. Il lui faudra plusieurs poings de suture.

Les peines

Ce vendredi le tribunal de Tulle a condamné la femme, inconnue de la justice, à 4 mois de prison avec sursis. Son conjoint, déjà un peu connu lui des juges, a écopé de 10 mois avec sursis. Le père, qui porte une dizaine de mentions sur son casier judiciaire, notamment pour des faits de violence, est condamné à 12 mois ferme, une peine qu'il purgera entièrement à domicile sous bracelet électronique.