Tulle : la voiture chute de plusieurs mètres sur la voie ferrée

Il a eu plus de peur que de mal. Dans la nuit de jeudi à vendredi un jeune conducteur de 20 ans a perdu le contrôle de son véhicule dans la descente de la côte de Saint-Adrian à l'entrée de Tulle. Il a quitté la chaussée et terminé sa course sur la voie ferrée en contrebas de 7 ou 8 mètres. Les airbags de sa voiture se sont tous déclenchés. Il s'en sort par miracle avec seulement une minerve autour du cou.

Un contrôle d'alcoolémie s'est révélé positif.