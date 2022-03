Tulle : le policier Grégory Hugue condamné à 6 mois de prison avec sursis et un an d'interdiction d'exercer

Un flic devant le tribunal de Tulle ce mardi. Grégory Hugue, policier à Brive et délégué régional du syndicat Alliance a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et à un an d'interdiction d'exercer son métier. Il comparaissait pour escroquerie, détournement de fonds et abus de confiance. Il est accusé d'avoir en particulier émis et encaissé sur son compte des chèques de l'Association Nationale d'Action Sociale des personnels de la police (ANAS) dont il était président pour la Haute-Vienne et vice-président en Corrèze jusqu'en juillet 2020. Un préjudice d'environ 20 000 euros.

Un écran de fumée pour se dégager de sa responsabilité pénale" Sandra Chirac Kollaric, avocate de l'ANAS

Grégory Hugue n'a jamais cherché à nier les faits même devant les juges. Mais il affirme que tout a été réalisé avec l'accord du bureau national de l'ANAS et qu'il était clair que les sommes détournées seraient remboursées. C'était une façon discrète selon lui d'être aidé alors qu'il avait de gros problèmes financiers. Une version totalement insensée selon l'avocate de l'association qui met en avant l'absence de preuves sur cette affirmation. "C'est un écran de fumée pour essayer de se dégager de sa responsabilité pénale " affirme Sandra Chirac Kollaric.

Un fusible

Le procureur de son côté fustige le policier qui a trahi les convictions qui, il l'espère "sont les siennes". "Vous avez un devoir d'exemplarité" ajoute François Fournié. Mais pour l'avocat de Grégory Hugue toute l'accusation ne tient pas si l'on se pose la question : "croyez-vous que Grégory Hugue serait assez bête pour contrefaire des chèques et les déposer sur son propre compte. En tant que policier il sait qu'à un moment donné, ça va tomber, il va y avoir un contrôle et le pot aux roses sera découvert". Pour Julien Freyssinet Grégory Huge est le "fusible" de l'association qui veut ainsi masquer que ces pratiques financières douteuses sont fréquentes chez elle selon lui.

Une vengeance syndicale

Et derrière les "mensonges" de l'association qui accuse aujourd'hui Grégory Hugue il y a selon le policier "une vengeance syndicale". "Cette association est dirigée, je le dis et je le répète, par une organisation syndicale qui veut se venger de moi". Il accuse son ancien syndicat, Unité SGP Police, qui, selon lui, a la main mise de fait sur l'ANAS. Ce syndicat qu'il a quitté en 2020 pour passer chez Alliance. Grégory Hugue n'exclut pas de faire appel du jugement.