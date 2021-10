Le couple de trafiquants d'héroïne interpellé en septembre dernier à Bugeat comparaissait ce lundi devant le tribunal de Tulle. Avec un kilo saisi dans leur voiture c'est la plus grosse affaire de stupéfiant corrézienne depuis trente ans. L'homme est condamné à 4 ans ferme, et la femme à 2 ans.

Tulle : prison ferme pour les plus gros trafiquants d'héroïne en Corrèze depuis trente ans

Ils avaient été interpellés le 10 septembre dernier à Bugeat avec un kilo d'héroïne dans leur voiture. Deux trafiquants de drogue ont été condamnés hier par le tribunal de Tulle à 6 ans de prison dont 4 ferme pour le premier et 3 ans dont deux ferme pour la deuxième sa compagne.

20 euros de bénéfice par gramme

"C'est la plus grosse affaire de stupéfiant en Corrèze depuis trente ans" a rappelé Myriam Soria la procureure en requérant des peines plus lourdes encore notamment 8 ans ferme pour l'homme. Car selon elle c'est bien un trafic de grande ampleur que le couple avait mis sur pied. Ce que les accusés réfutent. "C'était juste un trafic de toxicomane" affirme l'homme. Il achetait, dit il, en gros la drogue 15 euros le gramme qu'il revendait 35 au détail. Dès qu'il avait remboursé sa mise de départ il gardait le restant pour lui et pour sa compagne.

Des trafiquants désargentés ?

De fait leurs avocats se sont évertués à démontrer qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel du couple. "Ils ne roulent pas en berline allemande" souligne Julien Freyssinet l'avocat de la femme. Ils avaient même des grosses dettes, notamment de loyers. "Lui comptable de formation gérait de main de maître un trafic actif sur plusieurs départements" rappelle de son côté la procureure qui a fait les comptes. Il gagnait 20 000 euros par kilo. Selon ses dires il avait besoin de 6 ou 7 grammes par jour. Soit un coût de 3750 euros environ par mois. "Le trafic existait bien donc en conclut Myriam Soria. Et il était colossal.

Une troisième personne avait été interpellée le 10 septembre, la mère de l'homme, qui avait déjà été jugée elle pour complicité. Elle a été condamnée à 1 an de prison avec sursis.