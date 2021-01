Tulle : rétablissement provisoire de la distribution d'eau potable

Les centaines de tullistes privés d'eau potable, samedi matin, ont été à nouveau raccordés au réseau dans l'après-midi après l'intervention des techniciens du syndicat du Puy des Fourches, gestionnaire du réseau d'eau de Tulle. En raison de la rupture d'une vanne sur une canalisation principale, les habitants de 5 quartiers de Tulle se sont réveillés sans une goutte d'eau au robinet samedi matin.

Une fois la fuite localisée, les équipes d'intervention ont pu rétablir l'approvisionnement au bout de quelques heures mais la réparation n'est que provisoire et nécessitera une nouvelle intervention la semaine prochaine.

En attendant la consolidation du branchement, les équipes du syndicat du Puy des Fourches et la mairie de Tulle restent en alerte. Samedi matin, la municipalité a organisé une distribution de bouteilles d'eau et mis des sanitaires et des douches publics à disposition des habitants impactés.