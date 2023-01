Tulle : Un ancien terroriste amateur d'images pédopornographiques et ses deux compagnes condamnés

Trois personnes ont été condamnées ce jeudi par le tribunal de Tulle à 7 et 2 ans de prison ferme et 8 mois avec sursis. Un homme et deux femmes comparaissaient pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Lui est détenu à Uzerche pour des faits déjà liés à la pédopornographie. Les deux femmes sont sa compagne et son ex-compagne qui lui ont fait passer en prison un téléphone portable pour qu'il puisse aller sur les sites pédophiles.

Il voulait fabriquer une bombe

Un trio hors normes qui n'est pas un triangle amoureux classique. L'homme a 30 ans mais en a déjà 10 derrière les barreaux. Les stupéfiants, la violence, les vols, il a tout fait depuis ses 14 ans. Jusqu'à même le terrorisme : il avait été condamné en 2015 à 6 ans de prison à Paris pour avoir tenté de fabriquer une bombe dans son garage. Un homme fiché S extrêmement dangereux selon les experts. Il a affirmé notamment vouloir tuer à sa sortie une personnes de la police ou de la justice pour chacune de ses années de prison.

Un mariage religieux sur les réseaux sociaux

L'homme est passé ensuite à une autre déviance, celle des images de jeunes garçons ou jeunes filles. C'est là qu'entrent en scène ses deux femmes, toutes deux converties à l'islam, qu'il a rencontrées et même épousées religieusement sur les réseaux sociaux. Toutes deux visiblement pas troublées par le passé terroriste de leur mari. Et pas vraiment non plus par son goût pour les images de petits enfants. L'une d'elle y a d'ailleurs elle-même pris goût : elle est sous le coup d'une condamnation pour viol sur mineur de moins de 15 ans.