Tulle : un demandeur d'asile condamné à de la prison ferme après avoir agressé violemment un policier

Un homme de 35 ans a été condamné à un an de prison ferme ce jeudi par le tribunal correctionnel de Tulle. Ce demandeur d'asile afghan avait frappé un policier avec une bouteille après une altercation dans un magasin de la ville.

Tulle

Les faits remontent au 18 octobre. Dans une supérette du centre-ville de Tulle deux hommes se disputent, en viennent aux mains. L'employé du magasin tente de les séparer mais il reçoit un coup au visage. Il appelle alors la police qui intervient très rapidement. L'un des deux belligérants est déjà parti mais il reste un homme de 35 ans très agité. Un policier s'avance vers lui mais il reçoit immédiatement un coup avec une bouteille de bière. Le fonctionnaire est sérieusement blessé, balafré à deux endroits sur le visage. Il faudra ensuite 5 policiers pour maîtriser l'individu.

Cet homme est demandeur d'asile. Il est Afghan. Il n'a aucun antécédent judiciaire. Il a reconnu avoir bu et consommé de la résine de cannabis ce jour-là. Pourquoi s'est-il battu avec un autre homme ? Selon l'employé il aurait en fait essayé de dérober un pack de bière à l'autre homme. Ce dernier n'a pas pu être identifié pour confirmer cette explication. Le demandeur d'asile a été condamné à un an de prison ferme et maintenu en détention à l'issue de l'audience. Il est par ailleurs interdit de séjour en Corrèze pour 5 ans.