Tulle : un homme condamné pour des relations sexuelles avec la petite amie de son fils et une mineur de 13 ans

Tulle, France

Un homme de 50 ans vient d'écoper de quatre ans de prison ferme et d’un suivi socio judiciaire de trois ans, s''exposant à deux ans de prison supplémentaire s'il ne le respecte pas. Ce mardi après-midi au tribunal de Tulle, il était jugé pour corruption de mineur et atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans.

Sous l'emprise de l'homme

Entre avril 2017 et mars 2018 en Xaintrie, il a eu des relations sexuelles avec la petite amie de son fils. Elle était alors âgée de 15 ans et trois mois. Des relations sexuelles aussi avec une très jeune fille âgée de 13 ans, copine de la première, et qu’il avait contacté par internet. Les messages envoyés étaient sans équivoque, tout comme la nature des relations détaillées à l'audience. Dures mais consenties, les victimes étaient en fait sous l’emprise de cet homme. C’est la raison pour laquelle il était jugé ni pour viol ni pour agression sexuelle, mais bien pour atteinte sexuelle sur mineur. Ce délit, prévu par le droit français, fait souvent débat et plus particulièrement en ce qui concerne l'âge de consentement qui faisait rage il y a encore un an.

à lire aussi Projet de loi contre les violences sexistes : l'Assemblée adopte le texte après trois jours de débats passionnels

Outre une obligation de soins, l’homme, détenu depuis juin 2018 dans le cadre de cette procédure, a plusieurs interdictions : de paraître dans le canton d’Argentat et d’exercer une activité en contact avec des mineurs. Il sera également inscrit sur le fichier des auteurs d’infractions sexuelles.