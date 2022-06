Tulle : un homme de 27 ans jugé ce mardi pour avoir provoqué deux overdoses au Fentanyl

Un homme de 27 ans comparaissait pour deux affaires distinctes, ce mardi, devant le tribunal correctionnel de Tulle, pour lesquelles il risque de lourdes peines de prison.

L'affaire la plus singulière est celle du Fentanyl. Cet homme, toxicomane reconnu, avait fourni des comprimés de ce médicament détourné comme une drogue à deux jeunes de 20 ans lors d'une soirée d'anniversaire en 2019 à Chanac les Mines. Les deux jeunes consommateurs, non-habitués à ce puissant analgésique, ont fait une overdose. L'un d'eux avait même été victime d'un arrêt cardiaque mais avait pu être réanimé in extremis.

Durant l'audience ce mardi, le prévenu a affirmé avoir indiqué aux fêtards la dangerosité de ce produit. Le procureur de la République a requis 4 ans de prison dont 3 fermes.

Un coup de couteau tout près du coeur

Ce mardi matin, le même homme comparaissait donc pour une autre affaire encore plus grave. Après une soirée très arrosée à Treignac en 2017, il avait donné un coup de couteau à un jeune homme. La victime était restée deux jours entre la vie et la mort. La lame l'avait touché au péricarde et à la plèvre. Le prévenu s'est défendu en affirmant que la jeune victime s'était empalé seul sur la lame lors d'une altercation.

Pour ces faits, le procureur a requis 5 ans de prison dont 4 fermes.