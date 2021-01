Tulle : un santon de la Vierge Marie disparu, le diocèse porte plainte

"Tout est désacralisé" fait remarquer l'abbé Nicolas Risso. Le vicaire général du diocèse de Tulle n'en revient pas que quelqu'un ait pu prendre, voler, la Vierge Marie. Ou du moins son santon. Certes un objet. Mais ô combien chargé de sens et de force pour les croyants ! Qui a bien pu le prendre ? Un mystère d'autant plus grand que le santon était bien là lors de la messe de ce dimanche. C'est à 14h que l''un des paroissiens qui réalisent cette crèche chaque année, a noté son absence. Une perte énorme quand on sait que ce santon est très ancien, 70 voire 80 ans. Le diocèse a décidé de porter plainte.