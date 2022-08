Tulle : une course poursuite en plein centre, sept voitures percutées, deux blessés, deux fuyards

Sept voitures endommagées et deux blessés, c'est le bilan d'une course poursuite entre des individus roulant dans une fourgonnette et la police municipale ce mardi dans les rues de Tulle. Deux hommes sont parvenus à prendre la fuite.