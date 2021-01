Tulle : une plantation de cannabis découverte en plein centre-ville, prison ferme pour un père et son fils

Un père de 50 ans et son fils de 20 ans ont été condamnés à 12 et 10 mois de prison ferme et incarcérés. Ces deux hommes cultivaient du cannabis en plein centre-ville de Tulle. Deux individus démasqués par la police suite à de fortes odeurs qui émanaient de leur appartement.