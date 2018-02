Tulle, France

Un homme a été condamné à trois ans de prison, dont deux ferme, ce jeudi, par le tribunal de grande instance de Tulle. Lundi soir cet individu était ivre, en compagnie de sa compagne et du frère de celle-ci. Les policiers ont été appelés par des voisins, qui signalaient un tapage nocturne. Lorsqu'ils sont intervenus, l'individu a attaqué l'un des agents avec un couteau d'une trentaine de centimètres.

Deux et cinq jours d'ITT pour deux policiers

Le policier a réussi à esquiver et à désarmer son agresseur. Ce dernier a néanmoins récupéré l'arme tombée au sol et est revenu à la charge, avant de se raviser et de tenter de s'enfuir.

Des coups ont ensuite été échangés lorsque les policiers ont tenté d'interpeller les trois individus. Bilan : deux et cinq jours d'interruption de travail pour deux membres des forces de l'ordre.

Ces trois personnes âgées de 27 à 31 ans étaient arrivées début 2017 dans le secteur de Virevialle. Elles étaient sans emploi, déjà connues des services de police et auteurs de nombreuses incivilités. Elles avaient déjà troublé la tranquillité de ce quartier.

La compagne de l'agresseur, écrouée elle aussi

Ils ont tous les trois été déférés en vue d'une comparution immédiate au TGI ce jeudi 15 février. La justice a condamné l'agresseur au couteau à trois ans d'emprisonnement dont deux ferme avec incarcération dans la foulée. Sa compagne et le frère de celle-ci ont également été condamnés. Ils écopent de 6 mois de prison dont 3 ferme. Seule la mère de famille a été écrouée.