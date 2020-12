Tullins : appel à témoin après la disparition d'un adolescent de 14 ans

Il est susceptible de se trouver dans la ville de Grenoble (secteur gare ou Mistral) voire dans une autre grande agglomération du sud-est de la France précise la gendarmerie sur son compte Facebook. Les gendarmes parlent d'un acte de fugue.

Il s'agit d'un jeune à forte corpulence, mesurant 1m66 et de cheveux châtain clair. Ils présentent des scarifications et brûlures sur le bras droit. L'adolescent est vêtu d'un pantalon de survêtement bleu ciel de marque "Lacoste", d'un tee-shirt "Nike", d'une veste grise foncée de marque "AMG Mercedes" et chaussures baskets blanches de marque "Nike".

La brigade de gendarmerie de Tullins est à joindre 04.76.07.00.17 si vous avez la moindre information.