Tullins : un père de famille se tue au volant de sa voiture, sa fillette retrouvée vivante près du véhicule

Un drame de la route s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi à Tullins. Un homme de 37 ans s'est tué, en percutant un poteau. Sa fille de deux ans et demi est indemne. Les gendarmes s'interrogent sur les circonstances de cet accident qualifié de mystérieux.

Tullins, France

Il était 1H30 du matin, ce mercredi, quand une voiture a fait une sortie de route, sur la RD 75, à Tullins, route de Saint-Quentin, non loin du rond-point qui mène à l'entrée de l'autoroute. Le véhicule a fini sa course contre un poteau et s'est retrouvé sur le toit.

Prévenus par des témoins, les secours sont arrivés rapidement sur les lieux mais le conducteur de la voiture, un chef d’entreprise de 37 ans habitant à Tullins, a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. Il n’a pu être ranimé.

Près du véhicule, une fillette de deux ans et demi en pyjama

Près du véhicule accidenté, les pompiers ont découvert une enfant de deux ans et demi, vêtue de son pyjama. Elle a été hospitalisée au CHU de Grenoble, en service de déchocage, mais ses jours ne sont pas en danger.

Un conseiller municipal, appelé sur place, a pu reconnaître l'homme décédé et son épouse a ainsi été prévenue. Elle s'est rendue aussitôt au chevet de son enfant. Très choquée, elle n'a pas encore pu être interrogée par les gendarmes, chargés de l'enquête.

La thèse du suicide n'est pas exclue par les enquêteurs

Ces derniers sont revenus ce matin sur les lieux de l'accident pour comprendre ce qui a pu se passer. Aucune trace de freinage n'a été relevée. Aucun animal mort qui aurait pu rentrer en collision avec la voiture n'a été retrouvé. Endormissement au volant, vitesse excessive ou même suicide, aucune piste n'est privilégiée. Mais il est tout de même étrange que l'homme ait quitté en pleine nuit le domicile conjugal, en emmenant avec lui sa fillette, qu'il a dû tirer de son sommeil, sans prévenir sa femme. Pour l'instant, le mystère reste entier.