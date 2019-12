Tunnel du Fréjus : 57 kg de cannabis cachés dans les Fiat 500

Savoie, France

Les faits remontent au samedi 7 décembre dernier. En milieu de l’après-midi, les agents de la brigade de surveillance intérieure (BSI) des douanes de Modane interceptent un camion porte-voitures sur la plateforme française du tunnel du Fréjus en Savoie. Le poids-lourd immatriculé en Italie transporte une dizaine de voitures de la marque Fiat 500.

Les voitures neuves renfermaient la drogue

En contrôlant les véhicules, les douaniers découvrent très rapidement dans le coffre de l’un d’entre eux un grand sac noir contenant plusieurs paquets en plastique thermos-soudés renfermant une substance de couleur verte.Trois sacs identiques contenant également des paquets thermos-soudés seront découverts dans les coffres de trois autres véhicules.

La drogue était cachée dans plusieurs voitures neuves - DR

99 paquets de drogue soigneusement fermés

Au total les agents dénombreront 99 paquets contenant 53,4 kilos d’herbe de cannabis mais également un peu plus de trois kilos de résine de cannabis en plaquettes et chose plus rare, plus d’un kilo de cannabis sous forme d’ovules.

Une information judiciaire a été ouverte par le Parquet d’Albertville. Le chauffeur qui déclarait venir d'Espagne a été placé en retenue douanière.