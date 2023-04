Tunnel du Mont-Blanc : nouveau pic de trafic attendu le lundi de Pâques

C'était déjà le cas jeudi soir et vendredi matin. En raison des très nombreux automobilistes qui se rendent traditionnellement en Italie pour les fêtes de Pâques, la circulation sera à nouveau particulièrement difficile sur l’A40 (autoroute blanche) et la RN205, la route qui relie Passy au tunnel du Mont-Blanc, ce lundi 10 avril toute la journée entre 6h et 18h**. Des dispositifs de régulation du trafic seront mis en place** par l'ATMB et la gendarmerie pour faciliter l'accès au tunnel et à Chamonix.

ⓘ Publicité

Déjà 14 morts en Haute-Savoie

En date du 2 avril, déjà 14 morts sont à déplorer sur les routes de Haute-Savoie, soit une hausse de près de 75% comparée à la même période en 2022 (8 tués), rappelle la préfecture, qui invite à la prudence. Les principales causes de la mortalité sur les routes de Haute-Savoie restent la vitesse inadaptée ou excessive, et les conduites sous l'influence de l'alcool et/ou de stupéfiants.