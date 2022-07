TV, frigos, canapés : 30 000 euros de marchandises détournées par des livreurs près de Nancy

Cinq salariés d'une société de livraison de Ludres comparaîtront en janvier 2023 pour avoir détourné des marchandises au sein de leur entreprise. Un préjudice de plus de 30 000 euros pour la société. La marchandise était conservée ou revendue.

C'est un trafic astucieux que les policiers de l'unité d'atteinte aux biens de l'hôtel de police de Nancy ont déjoué en ce début du mois de juillet. Cinq salariés d'une entreprise de livraison vont être jugés en janvier 2023, annonce-t-on à Lobau, confirmant une information de nos confrères de l'Est Républicain.

Tout part d'une plainte au mois de juin du nouveau directeur de cette société de Ludres chargée des retours aux vendeurs de sites de e-commerce. Des vols ont été constatés. Il manque à l'appel des télévisions, des lave-linges, des lave-vaisselles par exemple. L'enquête aboutit aux interpellations le 4 juillet de sept salariés ou anciens salariés de l'entreprise (deux d'entre eux ont été licenciés récemment).

Des cartons vidés puis remplis avec des planches de bois

Selon les informations communiquées par la police, le trafic était bien huilé. Quand certains clients exerçaient leur droit de rétractation et renvoyaient la marchandise à l'entrepôt, les meubles et appareils électro-ménagers étaient retirés des emballages et remplacés par de vieux appareils ou par des planches de bois parfois. Le préjudice pour la société de logistique dépasserait les 30 000 euros.

Lors des perquisitions aux domiciles des suspects, du matériel a été saisi : congélateurs, canapés, sèche-linges, télévisions, appareils de musculation ou encore une table de ping-pong. Une partie du matériel était utilisée par les salariés, d'autres objets étaient revendus.

Si deux des sept salariés interpellés ont été mis hors de cause, cinq dont un ancien directeur seront jugés en janvier 2023 sur reconnaissance préalable de culpabilité. L'un d'eux devra aussi répondre de faits de vols de carburant. A chaque plein de sa camionnette, il aurait rempli un bidon de cinq litres pour sa consommation personnelle. Sur six mois, il aurait ainsi dérobé 400 litres de carburant.