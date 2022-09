Tweet raciste envers Kylian Mbappé : un internaute de 19 ans condamné

Kylian Mbappé avait été visé par un tweet raciste après son tir au but raté lors de l'élimination de la France à l'Euro 2021

L'internaute de 19 ans qui avait tweeté des propos racistes à l'encontre de Kylian Mbappé après la défaite de l'équipe de France contre la Suisse en juin 2021 a été condamné à 2.000 euros d'amende avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris. L'étudiant a par ailleurs été reconnu coupable de provocation à la haine raciale et d'usurpation d'identité. I avait publié le tweet raciste via un compte utilisant un faux nom et la photo d'un autre internaute.

Le 29 juin 2021, au lendemain de l'élimination de la France de l'Euro de football après le tir au but raté de Kylian Mbappé, un tweet très relayé avait ciblé l'attaquant du PSG. "Ce sale nègre mérite de se prendre une centaine de coups de fouet et de se faire revendre en Libye", était-il écrit.

Une peine bien en dessous des réquisitions

Karim C., identifié comme l'auteur du message avait reconnu en garde à vue être l'auteur du tweet, mais affirmé qu'il avait "joué un rôle" en créant ce compte. Il disait faire des "copiés-collés" de discussions privées avec des internautes d'extrême droite pour "non pas propager la haine, mais pour faire réagir". Une défense écartée par le tribunal, qui estime qu'en créant un faux compte, il cherchait plutôt "à assurer sa propre impunité".

Le tribunal est toutefois resté bien en-deçà des réquisitions du parquet, qui avait demandé six mois de prison, en soulignant que le prévenu était un jeune majeur vivant toujours chez ses parents en région parisienne avec un casier judiciaire vierge. Il a été condamné à verser un euro de dommages et intérêts ainsi que 1.000 euros en frais de justice à trois associations parties civiles, SOS Racisme, La Maison des potes et la Licra.

Kylian Mbappé avait déposé plainte mais il ne s'est pas rendu au procès et n'a pas fait de demande de réparation.