L'auteur du tir qui a éborgné Manu Coisne identifié par le Monde, une première victoire pour le gilet jaune

Après des heures de visionnage de vidéos sur la place d'Italie à Paris le 16 novembre dernier, le journaliste Arthur Carpentier a identifié le projectile qui aurait éborgné Manu Coisne, gilet jaune valenciennois. Dans une enquête vidéo de 11 minutes, on découvre le CRS qui aurait tiré de façon non réglementaire une grenade lacrymogène, une grenade tirée avec un angle de 15° alors qu'elles doivent être tirées en cloche, c'est à dire avec un angle à 45°. Un projectile équipé d'un dispositif à propulsion à retard qui s'ouvre à 100 mètres alors que le manifestant était à 55 mètres.

Si une information judiciaire a été ouverte pour "violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique, en réunion, ayant entraîné une infirmité permanente" et qu'une enquête de l'IGPN, la police des polices est aussi en cours, cette enquête journalistique est déjà une première victoire pour Manu

C'est déjà une bonne petite réussite pour nous, d'identifier le tireur, si on était passé par l'IGPN on aurait attendu au moins un an pour savoir qui, parce que l'IGPN n'est pas impartiale

D'ailleurs Manu refuse depuis le début d'être auditionné par l'IGPN.

Pour lui cette vidéo est une preuve flagrante des violences policières, de quoi raviver "la rage" du militant. Pour Sévérine, sa compagne, l'enquête montre bien que ce sont des violences gratuites

Les CRS avaient effectivement reçu des pavés, mais qui venaient complètement de l'autre côté, dans ce cas là pourquoi tirer sur les gens qui sont tranquilles et pas du côté où ça chahute et où c'est le chaos

Me Arié Alimi qui défend le gilet jaune réclame le départ du préfet de police de Paris mais aussi des excuses des différentes autorités

Des excuses du commissaire Le Bars qui avait déclaré que c'était un manifestant qui avait tiré la grenade, ce type d'explication qui vise à empêcher la mise en cause et la responsabilité des forces de l'ordre. Des excuses aussi du ministre de l'intérieur qui devrait reconnaître le caractère systémique de ces violences policières et modifier le maintien de l'ordre et l'usage de ses armes lors des manifestations