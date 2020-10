Uckange : Collision après une course-poursuite sur l'A30, trois gendarmes et un automobiliste blessés

La course poursuite s'est terminée par un accident de la route sur l'A30, ce mardi 20 octobre vers 22h.

Le véhicule des gendarmes a percuté la voiture des fuyards, trois membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés, un occupant de la voiture chassée est gravement blessé. Il a été héliporté à l'hôpital.

Course poursuite à grande vitesse sur l'A30

Tout démarre à Uckange, où les gendarmes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Thionville, effectuaient des contrôles. Un véhicule refuse alors ce contrôle et s'enfuit à très grande vitesse dans l'agglomération. Les gendarmes tentent de les rattraper et la course poursuite s'engage ensuite sur l'A30.

Sur-accident dans une zone non éclairée

Le véhicule des fuyard circule à très grande vitesse et sans phare. Les gendarmes finissent par le perdre de vue. Jusqu'au choc, quand ils percutent de plein fouet le véhicule accidenté des fuyards, qui venait d'avoir un accident et qui était sur les deux voies de l'A30.

Dans une zone non éclairée et en pleine nuit, la carcasse du véhicule était invisible, le choc inévitable. La collision s'est produite sur l'autoroute A30 en direction de Longwy, à hauteur de la sortie vers Hayange à Serémange-Erzange.

Les circonstances de la fuite ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte.