Ugitech : un hommage rendu à Yassine, mort il y a un an sur le site d'Ugine

La douleur est toujours très présente sur le site d'Ugine, un an après le drame. Ce mardi 3 janvier, la direction d'Ugitech a organisé une cérémonie en hommage à Yassine, décédé il y a un an dans l'aciérie.

Un hommage très émouvant, des salariés unis dans la peine

Ce salarié âgé de 38 ans, père de famille, est mort suite à l'effondrement d'un pont roulant transportant des poches de métal. Sa famille, ses proches et ses collègues étaient présents lors de cet hommage, ainsi que de nombreux salariés d'Ugitech (qui emploie 1854 personnes, dont 1293 à Ugine en Savoie). Un moment de recueillement difficile mais nécessaire.

Devant des fleurs blanches, les dirigeants d'Ugitech n'ont pas caché leur émotion : "Je voudrais assurer humblement à l'ensemble des proches de Yassine, qu'ils peuvent compter sur tous ses collègues pour continuer à les soutenir et à honorer le souvenir de Yassine" a déclaré Raphaël Rey, le nouveau directeur général d'Ugitech. "C'est un devoir cet hommage et c'est l'occasion de remercier l'ensemble des salariés pour nous avoir aidés à passer ce moment très difficile qui nous marquera à jamais". "Un accident comme celui-lui transforme un certain nombre de certitudes qu'on peut avoir".

"C'est un évènement tragique qui a marqué les esprits de tout le monde, on s'en est relevé grâce au travail de chacun mais il y a encore beaucoup d'émotion" a ajouté Patrick Lamarque d'Arrouzat, directeur général d'Ugitech au moment de l'accident et responsable aujourd'hui de la division inox dans le groupe Swiss Steel.

Une sculpture sur le site et une plaque à l'aciérie en sa mémoire

Une sculpture en acier va être installée au cœur du site d'Ugine en hommage à Yassine et une plaque a été installée pendant les vacances dans l'aciérie en sa mémoire.

Hommage ce mardi matin à Yassine sur le site Ugitech d'Ugine en Savoie. © Radio France - Mélanie Tournadre

Après les discours des dirigeants et une minute de silence, les proches collègues de Yassine présents ce mardi avaient les yeux rougis. La plupart ont refusé de s'exprimer au micro, tellement la douleur est encore intense. Julien a fait l'effort de parler, en mémoire de Yassine, il était présent au moment de cet accident dramatique : "c'est toujours aussi douloureux, on a eu du mal à s'en relever, les gars dans l'aciérie ont eu beaucoup de courage et de volonté, on a demandé une plaque à l'aciérie en la mémoire de Yassine, pour qu'il soit matériellement avec nous mais dans nos pensées, il est toujours là''. "Un drame comme ça a soudé les gens dans l'aciérie et même dans l'usine".

"Un grand monsieur, très souriant, très apprécié"

"Pour moi, Yassine était un grand monsieur, qui travaillait beaucoup pour sa famille, pour ses enfants, toujours le sourire, le bon mot, il était très très apprécié de tous" explique Julien, très ému. Avec ses collègues, Julien avait notamment organiser une cagnotte pour aider la femme de Yassine et ses deux fils.

Plus de 250 personnes ont assisté à la cérémonie en hommage à Yassine, ce mardi 3 janvier, sur le site Ugitech d'Ugine en Savoie. - Mélanie Tournadre

La justice attend l'expertise définitive

L'enquête qui vise à déterminer d’éventuelles responsabilités après cet accident mortel se poursuit. Elle est diligentée par le parquet d’Albertville. La qualification retenue est "homicide involontaire dans le cadre du travail et homicide involontaire par personne morale" précise Anne Gaches, procureure de la République d'Albertville.

Elle attend le rapport définitif de l’expert qui doit réunir l’ensemble des rapports techniques des différents experts et également le rapport d'analyse d'Ugitech. "L'ensemble de ces analyses nous permettront de savoir s’il y a lieu de retenir une infraction ou pas". "Ce rapport très important devrait être remis durant le premier trimestre 2023".