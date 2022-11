À Irun, un congrès pour débattre et soumettre des solutions face à l’urgence climatique sur le littoral

Alors que l'Egypte accueille la COP27, le Pays basque se prépare pour le congrès Uhinak , ("les vagues" en basque), la conférence transfrontalière sur le changement climatique et les zones côtières. La cinquième édition aura lieu ce mercredi et ce jeudi au FICOBA à Irun. 150 experts et des élus des deux côtés de la Bidassoa vont se réunir pour prendre les décisions qui s'imposent. Depuis 2015, l’objectif d’ Uhinak est de réunir autour d’un forum de débat les scientifiques, les élus et les acteurs en capacité d’inverser ou d’atténuer le changement climatique. La cinquième édition est articulée autour de quatre blocs thématiques :

la situation actuelle et en 2050

les événements extrêmes et les mesures d’adaptation

l'atténuation du changement climatique et la restauration de la biodiversité

la gouvernance, les outils de gestion et la communication.

Conférences d’ouverture au FICOBA à Irun

Francisco Doblas Reyes, le directeur de l’Earth Science Department issu du Barcelona Supercomputing Center, a confirmé sa participation. Lors de son intervention du 16 novembre, il parlera des aspects physiques du changement climatique dans le sixième rapport du panneau intergouvernemental sur le changement climatique (IPCC). Le lendemain, Richard Bellerby, membre du Norwegian Institute for Water Research abordera la recherche sur l’acidification des océans en exposant des solutions basées sur la nature, la réduction et l’adaptation.

L'exemple d'Irun

Le congrès aura donc lieu à Irun où le maire socialiste José Antonio Santano explique que depuis 2007, la ville transfrontalière a diminué les émissions de CO2 de 22%. "Avant 2030, nous devons atteindre les 55%. À Irun aussi, 100% de l'éclairage public est alimenté par des énergies renouvelables et nous devons maitenant continuer d'améliorer les mobilités douces. Au Pays basque aussi, le niveau de la mer continue de monter. Réfléchir c'est bien, agir c'est mieux, et prochainement Irun mettra en place un plan ambitieux. Avec 60.000 habitants, nous représentons quand même 10% de la province du Gipuzkoa" assure José Antonio Santano.

Uhinak est un Congrès transfrontalier sur le changement climatique et le littoral promu par Ficoba et le centre technologique AZTI, avec le soutien de nombreuses institutions comme le Département du Développement économique, de la Durabilité et de l’Environnement du Gouvernement basque à travers sa société publique Ihobe , le Conseil régional du Gipuzkoa (Département de l’Environnement), la Communauté d’agglomération Pays Basque et la région Nouvelle-Aquitaine.