Drogue cachée dans un convoi pour l'Ukraine : un Polonais condamné à 20 mois de prison ferme

Un ressortissant polonais de 38 ans a été condamné, en comparution immédiate, ce jeudi à vingt mois de prison ferme. Le tribunal correctionnel de Bayonne le jugeait pour avoir convoyé 31 kilos de cannabis depuis l'Espagne vers la Pologne. C'est au milieu des gilets pare-balles et des colis alimentaires venus de Madrid et à destination des réfugiés et combattants ukrainiens que les douaniers avaient trouvé, dimanche 6 mars à Biriatou, un sac de sport, rempli de sachets d'herbe et de résine. Passager du fourgon qui transportait la marchandise, le prévenu avait immédiatement mis hors de cause les deux chauffeurs, avec lesquels il avait déjà effectué plusieurs trajets par le passé. Avec le même sac de sport.

Impassible, stoïque, calme

"Les fois précédentes, je ramenais des vêtements et des petites pièces pour voiture, elles sont plus facilement réparables en Pologne qu'en Espagne", affirme-t-il par la voix de sa traductrice. "Ces pièces de voiture, c'est à titre professionnel que vous les transportiez ?", demande la présidente du tribunal. "Vous avez des preuves de cette activité ?" - "Non, c'était à titre personnel", répond-il laconiquement. Inconnu de la justice française, son casier judiciaire espagnol, où il réside depuis 20 ans, comporte trois condamnations : deux pour conduite sans permis et une pour "atteinte à l'ordre public et blessures".

Peu bavard avec les enquêteurs, le prévenu ne se montre pas plus disert à la barre. Impassible, stoïque, calme. À l'en croire, c'est la première fois qu'il se livre à un trafic de stupéfiants. La drogue ? Il l'a achetée pour près de 15 000 euros, avec ses économies. "Vous avez dû travailler très dur et longtemps pour parvenir à réunir cette somme", fait mine de s'étonner le tribunal. "Vous pouvez justifier de ce travail ?" - "Non, c'était du travail au noir."

La condamnation suit à la lettre les réquisitions

On ne saura pas ni auprès de qui il s'est procuré cette drogue, ni ce qu'il comptait en faire une fois arrivé en Pologne. Il affirme même ignorer même le prix de vente de ces kilos de cannabis. "Les services spécialisés ont estimé la valeur marchande à 75 000 euros", l'informe la présidente. Quant à ses fréquents changements de numéros de téléphone, il évoque des raisons personnelles, sans plus de précisions.

Du pain bénit pour la procureure de la République Amélie Djaoudo, qui a beau jeu de présenter l'homme comme un habitué du trafic transfrontalier : la fréquence des trajets, le mode opératoire et la quantité suffisamment conséquente pour ne pas être confiée par un commanditaire à un inconnu. "On a gonflé ce dossier", s'insurge son avocat, "en l'accusant d'avoir profité de l'Ukraine ! Rien ne prouve qu'il a déjà fait un tel acte par le passé. On voit bien à ses réponses que cet homme n'est qu'une mule qui a peur de donner plus d'informations."

Imperturbable, le prévenu refuse la parole qui lui est accordée une dernière fois. Le tribunal suit à la lettre les réquisitions du parquet : vingt mois de prison avec maintien en détention, cinq ans d'interdiction du territoire français, confiscation de la marchandise et 55 000 euros d'amende douanière.