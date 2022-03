Ukraine : l'association toulousaine Yaroslavna récolte des fonds pour payer l'acheminent des réfugiés

La guerre en Ukraine, qui a démarré il y a désormais huit jours suite à l'invasion de l'armée russe, entraîne un bel élan de solidarité en France. De nombreuses initiatives sont prises dans l'ex Midi-Pyrénées. Des collectes de nourriture et de vêtements sont mises en place tous les jours et désormais l'enjeu est aussi d'aider les réfugier à venir en France. L'association toulousaine Yaroslavna organise des convois. Son président Hugues Negretto était l'invité de France Bleu Occitanie.

Vous êtes très sollicité depuis le début de la crise en Ukraine. Vous arrivez à tout gérer seul?

Je ne suis pas tout seul, on est une douzaine d'adhérents dans l'association et j'ai arrêté mon travail cette semaine pour m'occuper principalement de l'association.

Elle est très importante la solidarité à Toulouse?

Elle est pas mal du tout. Hier on pensait qu'on était solidaires aujourd'hui on voit que l'on est solidaires et on espère que ça ne va pas encore beaucoup se compliquer. Il y a beaucoup d'initiatives, tout le monde veut contribuer et c'est pas évident de coordonner toutes les associations.

Si on veut aider les Ukrainiens, que faut-il faire?

Il faut qu'on collecte des fonds. Les gens commencent à arriver. Nous sommes partis à Barcelone samedi, on a récupéré une réfugiée avec sa fille qu'on a ramenées à Toulouse, elle est passée à la Préfecture, elle a déjà ses papiers et peut-être même un logement.

L'argent sert à transporter les réfugiés?

Oui, à aller chercher les personnes. Le curé de Longages (31) s'est proposé, avec trois autres personnes, pour conduire un véhicule pour aller en Pologne chercher du monde. Chaque trajet c'est 1.500 euros. Les dons se font auprès de notre association (Yaroslavna).

Comment va cette réfugiée ukrainienne qui est arrivée à Toulouse?

Ca va, ça va. Mais elle ne veut pas parler car elle est encore sous le choc. Les mamans sont obligées de partir avec leurs enfants mais toutes les femmes seules restent là-bas.

Avez-vous suffisamment de familles pour accueillir les réfugiés?

On a déjà quatre ou cinq propositions. Le président de la Communauté de communes du Volvestre rencontre ce soir 32 communes pour demander des points d'hébergement. Il y a beaucoup de solidarité.

Combien d'autres personnes doivent arriver à Toulouse dans les prochains jours?

Je sais juste que les trains sont pleins, les routes sont bloquées tellement il y a du monde. Les réfugiés qui sont actuellement dans les trains vont d'abord aller à Copenhague pour la facilité de la langue.