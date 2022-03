Ukraine : le convoi de l'Institut d'Alzon attendu dans la soirée dans un orphelinat en Roumanie

Le convoi a pris du retard sur le planning, notamment en raison des contrôles à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie. Les routes sont chargées. Mais le camion affrété par l'Institut Emmanuel d'Alzon, à Nîmes, est bien en Roumanie ce mercredi après-midi. Il lui reste désormais moins de 900 kilomètres à parcourir pour atteindre la ville de Bacau. C'est dans cette ville que se trouve l'orphelinat des Oblates de l’Assomption qui va recevoir les dons collectés par l'établissement scolaire privé de Nîmes : dans le "ventre" du camion des vêtements, du matériel médical ou encore de la nourriture. L'orphelinat accueille des Ukrainiens qui ont fui la guerre.

Le camion de 90 mètres cube est conduit par Sam. Un poids lourd gracieusement mis à disposition par un ancien élève de l’Institut Emmanuel d’Alzon : Nicolas Vigneau, gérant du groupe Vigneau Filliale Estagno.

"1,89€ /litre on vous donne pas le prix de la douloureuse ! Merci à tous les partenaires et au groupe Vigneau qui rendent ce convoi possible !" Marie Lachaud, à bord du camion, après un passage en station service à la frontière hongroise