Ultra-trail du Mont-Blanc : décès d'un coureur suisse sur la PTL

Un coureur suisse de 59 ans engagé sur l'une des courses de l'UTMB est décédé ce dimanche à l'hôpital, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué. Il avait pris le départ de la PTL, la petite trotte à Léon , lundi dernier. "Seulement deux heures après le départ ce lundi 28 août, Bernard Mayencourt a été contraint d'abandonner à la suite d'un malaise. Rapidement pris en charge par les équipes de secours, il a été évacué sur le Centre Hospitalier Annecy Genevois", précisent les organisateurs.

"Une figure de la course à pied"

Le coureur, originaire du canton du Valais, est finalement décédé ce dimanche 3 septembre, comme le rapportent nos confrères du Nouvelliste sur leur site internet : ils rendent hommage à "une figure de la course à pied et du ski-alpinisme". Ce n'était pas sa première participation à une course de l'UTMB.

La PTL est la première course qui ouvre la semaine de l'UTMB. Il s'agit d'une course de 300 kms, par équipes et en autonomie, à deux ou trois (25.000 m de dénivelé positif). Les concurrents étaient partis lundi matin de Chamonix, et ils avaient jusqu'à dimanche pour terminer la course (temps maximum imparti : 152 heures et 30 minutes). Pour cette édition 2023, 113 équipes de deux ou trois coureurs avaient pris le départ de la PTL.