Ultradroite : onze membres du groupuscule "Vengeance patriote" en garde à vue

Dix hommes et une femme âgés de 17 à 31 ans, membres du groupuscule d'ultradroite "Vengeance patriote", placés en garde à vue dans le cadre du enquête ouverte par le Parquet national antiterroriste selon les informations de franceinfo. Les interpellations, révélées par le quotidien Le Parisien, ont eu lieu en région parisienne, dans le sud et dans l'ouest de la France. Le Pnat a ouvert une information judiciaire pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", "provocation à un acte de terrorisme", "apologie publique d'actes de terrorisme" et "infraction à la législation sur les armes". D'après les informations recueillies par l'AFP, lors des perquisitions, de la documentation a été découverte mais "pas d'armes".

Un homme soupçonné d'être le leader de "Vengeance patriote" avait déjà été mis en examen et placé en détention provisoire en décembre dernier pour "provocation par moyen de communication en ligne à un acte de terrorisme" ainsi que pour "apologie publique d'actes de terrorisme" et "détention non autorisée d'armes et de munitions de catégorie B en récidive".

Une menace "prise très au sérieux"

Sur son site internet, le groupe d'ultradroite propose des stages de MMA, d'apprentissage du maniement du couteau, de port de l'armure, pour se "préparer physiquement" à cet "effondrement inévitable". En légende d'une vidéo de présentation du groupe sur YouTube, celui-ci se présente comme "une communauté sportive et culturelle ouverte à tout patriote français" mais nie être une "milice" ou une "organisation criminelle violente" qui inciterait à la violence. Dans cette vidéo, le groupe vise notamment les "gauchistes" et les "migrants".

Depuis 2017, une dizaine de procédures en lien avec l'ultradroite ont été ouvertes au pôle antiterroriste de Paris. Une menace "prise très au sérieux" et qui "monte en puissance", selon un magistrat antiterroriste parisien.