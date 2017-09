Un 26ème policier blessé depuis le début de l'année à Montargis

Un policier de Montargis a été sévèrement blessé dans la nuit de mardi à mercredi à Villemandeur lors d'une intervention pour un cambriolage dans une zone pavillonnaire en construction. Deux individus de 19 et 21 ans ont été interpellés. Mais trois complices sont toujours en fuite.

Le commandant de Montargis est en colère, ses hommes n'ont aucun répit. Et surtout, il tient les comptes. C'est le 26ème policier blessé depuis le début de l'année, le 20ème depuis début juin. "Les effectifs sont à bout, mais ils poursuivent leur mission avec courage et dignité," rappelle-t-il.

Une interpellation musclée à Villemandeur

Dans la nuit de mardi à mercredi, à minuit et quart, la police appelle pour un cambriolage en cours. La brigade anti-criminalité arrive rapidement sur les lieux. Deux hommes s'enfuient, ils sont rattrapées par les policiers. L'un deux s'apprêtaient à monter dans une voiture pour s'échapper, mais au moment où le véhicule démarre, un gros sac tombe avec à l'intérieur 15 kilos de robinetterie et de plomberie. Il s'agit de matériel volé dans des pavillons en construction. L'intervention est musclée : outrage, rébellion, menace de morts ... Les deux jeunes âgés de 19 et 21 ans sont alcoolisés et cachent du cannabis dans leurs poches. C'est en arrivant au centre hospitalier de Montargis pour soigner le plus âgé qui s'est blessé que l'affaire prend une tournure encore plus violente. Il se jette sur le policier, lui assène deux coups de tête. Le fonctionnaire est arrêté pour 3 jours. Les 2 jeunes sont placés sous contrôle judiciaire, ils seront prochainement convoqués devant le tribunal. 3 autres individus seraient en fuite selon un témoin.