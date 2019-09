Un 38 tonnes s'encastre dans une maison au nord de l'Yonne

Auxerre, France

L'ensemble routier circulait sur la D 660 en direction de Troyes . Un ensemble composé d'un camion benne et d'une remorque. Il était chargé de tubes métalliques.

La remorque défonce les murs de la maison

Le timon permettant d’atteler la remorque s'est rompu. La remorque s'est alors encastrée dans les murs de l'habitation. Il n' y a pas de victimes heureusement mais des dégâts très importants.

Circulation coupée et déviée

La circulation est coupée dans les deux sens et déviée le temps de l'intervention des dépanneurs. Pompiers et gendarmes sont sur place. Les agents du conseil départemental ont mis en place des déviations via Sioucy,Thorrigny et La Postolle.