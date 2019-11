Un 44 Magnum et de l'herbe de cannabis saisis à Solliès-Pont après une altercation avec un chasseur

Le parquet de Toulon a ouvert une information judiciaire après la saisie chez un habitant de Solliès-Pont (Var), âgé de 38 ans, de plus de 300 grammes d'herbe de cannabis et d'un 44 Magnum, une arme soumise à autorisation. Quelques heures plus tôt, l'homme avait eu une altercation avec un chasseur.