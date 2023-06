Une explosion dans l'usine Butachimie, classée Seveso, à Chalampé dans le Haut-Rhin fait cinq blessés

Une explosion s'est produite ce mercredi sur le site de l'entreprise Butachimie de Chalampé dans le Haut-Rhin. Selon la préfecture, sept personnes ont été touchées, dont cinq blessées légèrement. Deux personnes, témoins de la scène, ont été choquées, et prises en charge également par les secours.

L'explosion s'est produite dans une fosse de rétention située dans un atelier de production. L'entreprise a mis en place tous les dispositifs d'alerte qui sont prévus dans son plan d'opération interne (POI) en ce qui concerne les secours à personne. Ces procédures sont très réglementées, puisque Butachimie est une usine classée Seveso seuil haut.

"Pas de danger pour la population" selon la préfecture

Les services de la préfecture, les pompiers et les gendarmes sont sur place pour un "travail d'analyse" afin de vérifier si cette explosion pourrait avoir des conséquences sur l'environnement et d'en connaître les causes. "Les premiers éléments laissent à penser qu'il n'y a pas de danger pour la population" indique la préfecture.