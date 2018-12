Un accident de bus fait au moins 12 blessés à Rambouillet

🔴 #Accident de Bus depuis 08h30 (ligne 11, Transdev) 14 blessés dont une 👩enceinte et 10 mineurs. Bouchon de 3,5 km entre Ablis et Rambouillet dans le sens Rambouillet. Calme et patience. PRIORITÉ AUX SECOURS 🚨🚒🚑