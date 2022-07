Un homme de 47 ans est décédé dans un accident de poids lourd sur la départementale 952 à hauteur de Gien ce mercredi. Un autre homme et une femme ont été blessés dans le carambolage.

Un accident de camion fait un mort et plusieurs blessés à Gien, dans le Loiret

Un nouvel accident mortel sur les routes du Loiret. Ce mercredi après-midi aux alentours de 16h15, un homme de 47 ans a été tué dans accident sur la RD 952 à hauteur de Gien. Le carambolage impliquait un camion et deux véhicules légers selon les pompiers.

Un autre homme de 32 ans et une femme de 23 ans ont été blessés dans l'accident, et ont été transporté au CH de Gien en urgence relative. Une troisième personne s'en est sortie indemne, après l'intervention de 12 sapeurs-pompiers et cinq véhicules.