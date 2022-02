Ce mercredi matin, un car scolaire a mordu le fossé sur une petite route entre Sérigné et Marsais-Sainte-Radégonde, au nord de Fontenay-le-Comte. Une vingtaine d'élèves était à bord, six d'entre eux ont été emmenés à l'hôpital pour vérifier leur état de santé.

Vendée : six enfants hospitalisés après un accident de car scolaire à Fontenay-le-Comte

Un car scolaire a mordu le fossé ce mercredi matin entre Sérigné et Marsais-Sainte-Radégonde, au nord de Fontenay-le-Comte en Vendée. Sur cette petite route départementale, le train arrière du car a légèrement glissé sur le fossé peu avant 8 heures du matin. À son bord, 24 élèves, et parmi eux, six ont été emmenés à l'hôpital pour faire des examens de santé.

La circulation a été interrompue le temps de l'intervention des secours sur place. Le reste des élèves a été pris en charge soit par un autre car soit par leurs parents La conductrice n'a pas été blessée dans l'accident.