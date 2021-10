Un accident de car scolaire, le chauffeur évacué à l'hôpital de Bayeux

Un accident d'autocar s'est produit mardi 19 octobre près de la commune d'Asnelles (Calvados). Le chauffeur du bus a été transporté à l'hôpital de Bayeux et les deux enfants dans le car ont été récupérés par leurs parents.

Un accident d'autocar s'est produit mardi 19 octobre au matin, vers 6h30, sur la commune d'Asnelles (Calvados), près d'Arromanches-les-Bains. Le chauffeur du car scolaire, qui transportait deux enfants, a fait une sortie de route suite à un malaise et a percuté un mur d'enceinte.

L'homme de 51 ans a été pris en charge et transporté vers le centre hospitalier de Bayeux en urgence médicalisée, précise le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), qui est intervenu sur place. Les parents des deux enfants ont pu récupérer ces derniers après l'accident. Cette intervention a mobilisé 7 sapeurs-pompiers en provenance des centres de secours de Creully et Bayeux.