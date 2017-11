Un accident de chasse à Montlevicq dans l'Indre

Hier, un chasseur de 58 ans a été blessé. Il a reçu des éclats de balles dans le bras et a dû être hospitalisé.

Les faits se sont produits lors d'une battue sur la commune de Montlevicq dans l'Indre. Un groupe de chasseurs participait à une battue après que plusieurs sangliers aient été repérés dans des chaumes de maïs et de blé. "Ils étaient tous équipés de gilets orange et l'organisateur avait rappelé les consignes de sécurité à tous les participants" assure Gérard Génichon, président de la fédération de chasse de l'Indre.

L'un des chasseurs, un retraité âgé d'une soixantaine d'années, a blessé un autre membre du groupe dans le bras. La victime, originaire de Lacs, aurait reçu des éclats de balle dans le biceps. "Le tir a semble-t-il ricoché. La blessure est grave mais les jours de la victime ne sont pas en danger. Il a été hospitalisé" précise Gérard Génichon. Une enquête est ouverte et le chasseur a été entendu en audition libre.

Pour l'heure, on ne sait pas précisément dans quelles circonstances s'est produit l'accident, mais Gérard Génichon tient à rappeler à tous les règles de sécurité : "Il faut toujours respecter la règle des 30 degrés au delà desquels il ne faut absolument pas tirer ! La jeune génération a suivi la formation et connaît cette règle, mais beaucoup des anciens ne la connaissent pas et font semblant de savoir ! Pour se repérer, une fois votre position attribuée, il faut la matérialiser, en piétinant le site par exemple. Ensuite, faites 5 pas vers la droite et ensuite, à la verticale de cette position, on fait trois pas. De là, on matérialise le triangle. Puis on retourne au point de départ et on fait pareil de l'autre côté. Et on ne tire que dans le triangle en face de soi !"

La règle des 30° en image - capture d'écran du site de la Fédération de chasse de l'Indre

Gérard Génichon en profite pour inviter tous ceux qui le souhaitent, et notamment les organisateurs de chasses, à participer aux formations organisées gratuitement par la fédération. On compte 13.500 chasseurs dans el département de l'Indre.