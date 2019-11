Montamisé, France

Un accident de chasse mortel dans la Vienne. Cela s'est passé en début d'après-midi à Montamisé, plus précisément entre le lieu-dit La Roche de Bran et Charassé, lors d'une chasse privée au gros gibier (sangliers ou cervidés) a priori. Les gendarmes ont été appelés sur place. On sait qu'il y a une victime : un homme plutôt âgé originaire de la Chapelle-Moulière, mais on ignore son âge précis et son identité. Aucune information non plus sur le déroulement éventuel des faits. La fédération de chasse de la Vienne attend d'en savoir plus pour communiquer sur le drame.

Deuxième accident de chasse dans le Poitou, mais le premier mortel

Après celui de Saint-Généroux, c'est le deuxième accident de chasse dans le Poitou depuis septembre, mais le premier mortel. L'an dernier en France on a recensé 132 victimes d'accidents de chasse, dont sept qui en ont perdu la vie. Les deux-tiers de ces accidents se sont produits lors d'une chasse collective au grand gibier. Une proportion qui augmente d'année en année selon l'office national de la chasse et de la faune sauvage. A Montamisé dans la Vienne, une enquête est ouverte. ce sont les gendarmes de la compagnie de Poitiers qui sont chargés d'auditionner les chasseurs présents lors du drame.