Un accident de la circulation dans la combe de Gières fait quatre blessés dont deux graves

Quatre personnes ont été blessées, dont deux gravement, dans un accident de la circulation ce samedi 22 janvier, dans la Combe de Gières. Les deux personnes les plus touchées sont un homme et son fils de six ans.

Trois véhicules ont été pris dans une collision, ce samedi 22 janvier, dans la Combe de Gières. L'accident a eu lieu à 10h du matin, et il a fait cinq victimes. Deux d'entre elles, un père de famille et son fils de six ans, ont été transportés en état d'urgence absolue au service déchocage du CHU de Grenoble. Ils ont été rejoints par un homme et une femme de 20 et 21 ans, eux blessés légers. La cinquième personne, un homme de 66 ans, est sortie indemne de l'accident. La circulation sur la D524 a dû être coupée pendant plus d'une heure, le temps de l'intervention des pompiers.

Un samedi avec beaucoup d'accidents de la route

Cet accident à la Combe de Gières n'est pas le seul accident de la route, ce samedi matin