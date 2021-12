Un accident de la route bloque la départementale 6572 entre Vauvert et le Cailar

Trois voitures ont provoqué un accident ce vendredi vers 16 h sur la route RD6572 entre Vauvert et le Cailar. Elle a été bloquée pendant une vingtaine de minutes. Quatre personnes impliquées : deux hommes de 63 et 21 ans. Ainsi que deux femmes de 63 et 27 ans. La plus jeune, enceinte, a été emmenée à l'hôpital pour vérifier que tout va bien.