Un accident de la route entre un poids lourd et deux voitures fait deux morts dans le Bocage virois

Un grave accident de la route s'est produit ce lundi 7 décembre 2020 au Mesnil-Clinchamps sur la RD 524 entre Vire et Saint-Sever. Il a impliqué un poids lourd et deux voitures. Les conducteurs des véhicules sont décédés. Les opérations de secours étaient toujours en cours à la mi-journée.

Un accident mortel s'est produit ce matin dans le Bocage virois au Mesnil-Clinchamps, sur la route départementale 524, c'est l'axe Vire - Saint-Sever. Un poids lourd et deux voitures sont entrés en collision sans doute à cause des difficiles conditions météorologiques notamment les brouillards rendant les chaussées glissantes. Les conducteurs des deux véhicules sont morts : un homme de 23 ans et une femme âgée de 46 ans.

À la mi-journée, cette dernière se trouvait toujours incarcérée dans sa voiture, encastrée sous le poids lourd. Une grue étant nécessaire pour l'opération. Le chauffeur du camion, âgé de 41 ans, a été transporté en urgence relative au centre hospitalier de Vire. 20 sapeurs-pompiers du Calvados ont été mobilisés en provenance des centres de secours de Saint-Sever, Vire et Vassy. La route est toujours coupée à la circulation. Les gendarmes sont sur place.