Finistère : un accident de la route fait deux blessés graves à Loqueffret près de Brennilis

Deux hommes grièvement ont été blessés dans un accident de la route dans la nuit de mardi à mercredi à Loqueffret près de Brennilis. Une sortie de route liée à la vitesse excessive.

Pas de ceinture ni permis

Deux jeunes hommes de 18 et 20 ans ont été gravement blessés et hospitalisés. Le pronostic vital du plus jeune est engagé. C'était le conducteur - il n'aurait pas le permis - et n'avait attaché pas sa ceinture de sécurité.

La gendarmerie de Châteaulin est chargée de l'enquête.