Un accident de la route fait deux morts à la frontière entre la Somme et le Pas-de-Calais

Un piéton et le passager de la voiture sont morts à Authieule après un accident de la route dans la nuit de vendredi à samedi.

Authieule, France

Deux personnes sont mortes, dans la nuit entre vendredi et samedi, dans un accident de la route à Authieule, à la frontière entre la Somme et le Pas-de-Calais. Un peu après 1h15 et pour une raison encore inconnue, une voiture a fauché un piéton sur la département 938 qui traverse le village.

Le piéton est mort, tout comme le passager du véhicule. Le conducteur lui a été hospitalisé, gravement blessé.

Plus d'informations à venir.