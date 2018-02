Un accident de la route fait deux morts en Corrèze

Par Camille André, France Bleu Limousin

Un père de famille de 35 ans et sa fille de 3 ans sont morts dans un accident de voiture ce jeudi matin. La voiture et un poids-lourd se sont percutés en pleine ligne droite entre Donzenac et Allassac, sur la RD25, en Corrèze.