Un accident de la route fait un mort à Vieux dans le Calvados

La collision a eu lieu vers 18h50 sur la départementale 36 à hauteur de la commune de Vieux, située dans le département du Calvados. Le drame a fait une victime, un homme de 66 ans. Deux hommes de 19 et 24 ans ont été légèrement blessés et transportés à la clinique du parc à Caen. L'enquête devra déterminer les causes exactes de l'accident.