Un accident de la route mortel à Urrugne jugé devant la tribunal de Bayonne

Dramatique affaire devant le tribunal de Bayonne ce mardi 22 février. Un jeune conducteur de 27 ans comparaissait pour avoir percuté et tué et tue un motard, père de famille, le 15 aout 2021 à Urrugne. Le parquet a requis deux ans de prison avec sursis.

Un choc violent. Un décès sur le coup. C'est un dramatique accident de la route qui a été au centre d'un procès ce mardi 22 février 2022 devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne. Un automobiliste de 27 ans à du s'expliquer pour "homicide involontaire" après un accident mortel survenu le 15 aout 2022 à Urrugne. Ce jour là, au volant de sa Renault Kangoo, le prévenu, a violement percuté une moto conduite par un père de famille, marié et papa de deux enfants. L'homme âgé de 41 ans, a trouvé la mort lors de cet accident.

Perte de maitrise du véhicule dans un virage à droite

Il est 10H10 ce 15 aout. Au cœur de l'été Aurélien circule dans le secteur de Socoa. Dans une courbe a droite, il se gratte un œil qui lui fait mal en raison d'une conjonctivite persistante. Dans un virage il ne maitrise plus son véhicule. La voiture part tout droit, frôle un autre véhicule qui arrive en sens inverse, et percute de face la moto conduite par le quadragénaire. La violence du choc est telle, que le motard est tué instantanément. "j'ai ressenti l'impact de sa tête sur mon pare-brise" explique Aurélien, qui n'a pas été blessé dans l'accident. Sur le banc des parties civiles, toute la famille de la victime écoute sans dire un mot. Avec dignité.

Deux ans de prison avec sursis demandés par la procureure de la République

Pour l'accusation la faute de conduite et le défaut de maitrise de la trajectoire son caractérisés. La procureure de la République Roseline Clérisse dénonce aussi l'autre faute d'Aurélien: son véhicule n'était pas assuré. "Vous avez fait preuve d'irresponsabilité, et c'est maintenant à la société de prendre en charge financièrement votre faute faute via le fond de solidarité". Le parquet a demandé deux ans de prison avec sursis à l'encontre du prévenu, ainsi qu'une annulation de son permis de conduite pendant un an. Des larmes dans les yeux Aurelien, qui n'a pas d'avocat, s'est alors tourné vers la famille de la victime pour demander pardon. "Je suis désolé, je veux maintenant aller sur sa tombe si c'est possible".

En quittant la salle d'audience du palais de Justice de Bayonne, Aurélien tend une main incertaine vers le papa de la victime. Le vieille homme ne la refuse pas. Jugement mis en délibéré au 22 mars 2022.