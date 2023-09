Un accident de la route mortel après un refus d'obtempérer près de Sevenans

Un jeune homme de 27 ans est décédé dans un accident de la route près de Sevenans, dans le Territoire de Belfort ce matin. Il a accéléré après avoir aperçu les agents d'autoroute et les gendarmes et a fini sa course dans un mur. Son passager de 23 ans est légèrement blessé.

L'accident s'est produit vers 10h ce vendredi matin. Ce vendredi matin vers 10h, surpris par les agents d'autoroute qui interviennent, accompagnés des gendarmes, sur la RN19 près de Sevenans dans le Territoire de Belfort, un automobiliste refuse de s'arrêter. Il emprunte alors la bande d'arrêt d'urgence à vive allure avant de percuter un mur et de faire plusieurs tonneaux. Arrivés sur place, les secours tentent de désincarcérer le conducteur âgé de 27 ans. Il est alors en arrêt cardio-respiratoire. Les équipes du SMUR ne parviennent pas à le réanimer. Le passager, âgé lui de 23 ans est transporté à l'Hôpital Nord Franche-Comté pour des blessures légères. Une enquête est ouverte et devrait être confiée aux gendarmes du Peloton motorisé de Belfort.